Вендел дисквалифицирован на 2 матча (один – условно) за средний палец фанатам «Факела» и не сыграет со «Спартаком»

Вендел дисквалифицирован за удаление в матче с «Факелом».

В КДК РФС сообщили, что полузащитник «Зенита» дисквалифицирован на 2 игры (1 реальная и 1 условная).

Таким образом, Вендел не сыграет со «Спартаком» 16 марта.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.