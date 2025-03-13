  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вендел дисквалифицирован на 2 матча (один – условно) за средний палец фанатам «Факела» и не сыграет со «Спартаком»
56

Вендел дисквалифицирован на 2 матча (один – условно) за средний палец фанатам «Факела» и не сыграет со «Спартаком»

Вендел дисквалифицирован за удаление в матче с «Факелом».

В КДК РФС сообщили, что полузащитник «Зенита» дисквалифицирован на 2 игры (1 реальная и 1 условная).

Таким образом, Вендел не сыграет со «Спартаком» 16 марта.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
КДК РФС
дисквалификации
logoФакел
logoВендел
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Факел» наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм фанатов в адрес Вендела
63 минуты назад
«🤚🏼». Себальос ответил Симеоне, просившему поднять руку тех, кто видел двойное касание Альвареса
317 минут назад
Захарян может пропустить матч с «МЮ», сообщили в «Сосьедаде»: «Маловероятно, что Арсен вылетит в Манчестер»
526 минут назад
Мбаппе указал судье на двойное касание Альвареса и отобрал мяч у Льоренте, который пытался сбить Рюдигера перед решающим ударом с пенальти
4031 минуту назадФото
«Барса» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Бавария» – 5-я, «Арсенал» – 6-й
2839 минут назад
«Юве» может уволить Мотту в случае неудачи с «Фиорентиной». Манчини – главный кандидат на замену, он опережает Хави, Конте и Гасперини (Tuttosport)
2655 минут назад
«Нет». Винисиус о баннере фанатов «Атлетико» про победу в ЛЧ в этом сезоне
2557 минут назадФото
Винисиус о выходе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ: «Как же здорово играть за лучший клуб мира 🤍. Есть только один «Мадрид»
38сегодня, 11:08
Альварес не почувствовал двойного касания в серии пенальти с «Реалом». Об этом форвард сказал игрокам «Атлетико» (Marca)
70сегодня, 11:07
ЭСК признала ошибочным удаление Якимова за фол на Гонду в матче «Факел» – «Зенит» («РБ Спорт»)
160сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев за агрессивное поведение в отношении судьи дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно). Испытательный срок тренера «Балтики» – один год
114 минут назад
«Дзюба – пример для подражания всем молодым футболистам. Хорошо работает на тренировках, правильно относится к делу». Тренер «Акрона» Тедеев о нападающем
647 минут назад
«Венделу нужно быть готовым к провокациям. Как Зидану, который должен был справиться с тем, что сказал Матерацци». Малафеев об удалении игрока «Зенита»
7сегодня, 11:12
Слуцкий после 0:4 от «Кавасаки» в азиатской ЛЧ: «Между клубами из Китая и Японии с Кореей все еще есть разрыв в интенсивности. Мы серьезно изучим наш опыт в турнире»
4сегодня, 10:54
Трушечкин и Меламед назначены комментаторами матча «Спартака» и «Зенита»
23сегодня, 10:16
Хадсон-Одои (88), Райс (88) и Пулишич (88) вошли в команду недели FC 25
сегодня, 09:05Игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Риядом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
1сегодня, 08:43
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Кавальера»
2сегодня, 08:15
«Челси» – «Копенгаген». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 08:05
Захарян прилетит в Манчестер сегодня. Хавбек не смог прибыть с «Сосьедадом» из-за проблемы с визой
6сегодня, 07:59