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КДК не нашел признаков расизма в поведении Божина в матче с «Зенитом»: «Никаких санкций. «Факел» сказал, что был монтаж видео при слове «макака»

КДК не нашел расизма в поведении игрока «Факела» Божина в матче с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что защитник «Факела» мог сказать слово «макака» на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ. Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.

«По Божину не нашли признаков расизма с его стороны. Были эпизоды, которые не носили расистский характер. Никаких санкций не применяется ни к нему, ни к другим игрокам матча.

«Факел» предоставил видео с камер наблюдения, а «Зенит» предоставил видео с основного вещателя и свои технические видео, и свидетелей со стадиона, мы их всех послушали и сделали вывод. Вендел также сказал, что скандировали с центральной трибуны и с трибуны за воротами.

«Факел» видео «Зенита» по поводу подлинности не оспаривал. Они только сказали, что был монтаж при слове «макака» от Божина. «Факел» заявил, что это не голос Божина, и он этого не говорил. Мы посмотрели видео, там этого слова не было, поэтому не было и расизма с его стороны», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Звучала ли «макака» в адрес Вендела? «Факел» отвергает, «Зенит» уверен в расизме

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Божин
болельщики
дискриминация
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