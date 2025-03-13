«Я сыт по горло позицией жертвы, вечным нытьем. Судьи не помогают командам». Куртуа о комментариях Симеоне о двойном касании Альвареса

Вратарь «Реала» Куртуа раскритиковал «Атлетико» за жалобы на судейство в ЛЧ.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

После игры тренер «Атлетико» Диего Симеоне спросил у журналистов, видели ли они двойное касание: «Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!»

Тибо Куртуа , три года выступавший за «Атлетико», прокомментировал реакцию Симеоне.

«Я сыт по горло этой позицией жертвы, вечным нытьем из-за таких вещей. Судьи не помогают командам, ни в Испании , ни в еврокубках. Они четко увидели [двойное касание] и сообщили об этом. Они четко увидели это с помощью технологий.

Если вы ведете 1:0 с первой минуты и не идете забивать второй, это проблема вашей игры», – заявил Куртуа.

ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?

Табличку Куртуа облили и забросали мусором перед дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ