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«Я сыт по горло позицией жертвы, вечным нытьем. Судьи не помогают командам». Куртуа о комментариях Симеоне о двойном касании Альвареса

Вратарь «Реала» Куртуа раскритиковал «Атлетико» за жалобы на судейство в ЛЧ.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

После игры тренер «Атлетико» Диего Симеоне спросил у журналистов, видели ли они двойное касание: «Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!»

Тибо Куртуа, три года выступавший за «Атлетико», прокомментировал реакцию Симеоне.

«Я сыт по горло этой позицией жертвы, вечным нытьем из-за таких вещей. Судьи не помогают командам, ни в Испании, ни в еврокубках. Они четко увидели [двойное касание] и сообщили об этом. Они четко увидели это с помощью технологий.

Если вы ведете 1:0 с первой минуты и не идете забивать второй, это проблема вашей игры», – заявил Куртуа.

ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?

Табличку Куртуа облили и забросали мусором перед дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoШимон Марчиняк
logoсудьи
logoХулиан Альварес
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
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