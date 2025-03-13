Toyota потребовала убрать свой логотип с формы сборной Норвегии по прыжкам с трамплина из-за скандала на ЧМ

Toyota потребовала убрать свой логотип с формы норвежских прыгунов с трамплина.

Об этом сообщил представитель автомобильной корпорации в Норвегии. Решение принято из-за скандала на чемпионате мира в Тронхейме.

Ранее в сборной Норвегии признались , что в костюмы спортсменов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга был вшит запрещенный материал – ради улучшения полетных качеств. Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование, а оба прыгуна были дисквалифицированы на ЧМ.

Toyota на данный момент остается спонсором команды, но на время расследования потребовала убрать свой логотип с экипировки. То же самое ранее сделала компания Nammo.

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