«МЮ» сыграет с «Лионом» в 1/4 финала ЛЕ, «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом», «Лацио» – с «Буде-Глимт», «Атлетик» – с «Рейнджерс»
Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы.
По итогам 1/8 финала сформировались следующие пары:
«Буде-Глимт» – «Лацио»
«Рейнджерс» – «Атлетик»
«Лион» – «Манчестер Юнайтед».
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 10 апреля, ответные – 17 апреля.
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