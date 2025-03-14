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«МЮ» сыграет с «Лионом» в 1/4 финала ЛЕ, «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом», «Лацио» – с «Буде-Глимт», «Атлетик» – с «Рейнджерс»

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы.

По итогам 1/8 финала сформировались следующие пары:

«Тоттенхэм» – «Айнтрахт»

«Буде-Глимт» – «Лацио»

«Рейнджерс» – «Атлетик»

«Лион» – «Манчестер Юнайтед».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 10 апреля, ответные – 17 апреля.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoЛига Европы УЕФА
logoАйнтрахт Франкфурт
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