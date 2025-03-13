«Челси» – «Копенгаген». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Челси» примет «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно посмотреть в Okko.

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