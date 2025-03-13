Егор Демин поднялся на 9-е место в рейтинге драфта-2025 по версии ESPN

Егор Демин – девятый в мок-драфте НБА 2025 года от ESPN.

Эксперт ESPN Джонатан Гивони представил рейтинг вероятных участников драфта НБА 2025 года.

Первое место по-прежнему занимает форвард университета Дьюк Купер Флэгг. Российский разыгрывающий университета Бригама Янга Егор Демин (18 лет, 204 см) поднялся с 10-го места на 9-е.

«Демин продолжает показывать результаты для команды BYU (23-8), которая прочно заняла место в турнире NCAA и провела серию из восьми побед подряд. Его сезон не принес звездного поворота, на который многие надеялись после сильного старта, но он остается в центре внимания команд НБА благодаря своим габаритам и видению передач.

Он является спорным профессиональным перспективным игроком, в первую очередь из-за его проблем с созданием собственных моментов для атаки, бросков из-за трехочковой дуги и долгосрочных проблем в защите. Серия хороших выступлений под микроскопом турнира NCAA , вероятно, стабилизирует его диапазон, который начинается где-то здесь, под номером 9, но, вероятно, на данный момент этот диапазон является широким», – пишет Гивони.