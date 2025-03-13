УЕФА о двойном касании Альвареса: «Гол следовало отменить, хотя контакт был минимальным. Обсудим с ФИФА и IFAB, следует ли пересмотреть правило»

УЕФА выступил с заявлением об отмене гола в серии пенальти «Атлетико» и «Реала».

«Реал» прошел «Атлетико » в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Атлетико » обратился в УЕФА по поводу инцидента, который привел к отмене пенальти, исполненного Хулианом Альваресом в конце вчерашнего матча Лиги чемпионов против «Реала ».

Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой, как видно на видео. Согласно действующему правилу 14.1, ВАР должен был сообщить судье, что гол следует отменить.

УЕФА вступит в переговоры с ФИФА и IFAB , чтобы определить, следует ли пересмотреть правило в случаях, когда двойное касание явно непреднамеренное», – говорится в официальном заявлении.