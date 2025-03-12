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  • Кубок мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо стартует 36-м, Жаклен – 40-м, Джакомель – 44-м, Лагрейд – 46-м, Самуэльссон – 48-м, Фийон Майе – 52-м, Перро – 56-м
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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо стартует 36-м, Жаклен – 40-м, Джакомель – 44-м, Лагрейд – 46-м, Самуэльссон – 48-м, Фийон Майе – 52-м, Перро – 56-м

13 марта на Кубке мира в Поклюке биатлонисты пробегут индивидуальную гонку.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Мужчины, индивидуальная гонка

Начало – 17:15 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Старт-лист 

1. Давид Цобель (Германия) 

12. Оскар Ломбардо (Франция)

16. Дмитрий Пидручный (Украина)

18. Мартин Понсилуома (Швеция)

19. Симон Эдер (Австрия)

20. Йоханнес Кюн (Германия)

22. Эмильен Клод (Франция)

24. Йеспер Нелин (Швеция)

25. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

28. Юстус Штрелов (Германия)

30. Кэмпбелл Райт (США)

32. Данило Ритмюллер (Германия)

34. Филипп Наврат (Германия) 

36. Йоханнес Бо (Норвегия)

40. Эмильен Жаклен (Франция)

42. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

44. Томмазо Джакомель (Италия)

46. Стурла Лагрейд (Норвегия)

48. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

52. Кентен Фийон Майе (Франция) 

54. Фабьен Клод (Франция)

56. Эрик Перро (Франция)

58. Тарьей Бо (Норвегия) 

63. Исак Фрей (Норвегия)

Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoТоммазо Джакомель
logoЙоханнес Кюн
logoФабьен Клод
logoсборная Австрии
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЭрик Перро
logoЭмильен Клод
logoКэмпбелл Райт
logoМартин Понсилуома
logoЙоша Буркхальтер
logoДанило Ритмюллер
logoЮстус Штрелов
logoСимон Эдер
logoСебастьян Самуэльссон
logoУкра
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoДмитрий Пидручный
logoФилипп Наврат
logoЭндре Стремсхайм
logoЙоханнес Бо
Оскар Ломбардо
logoсборная Италии по биатлону
logoЙеспер Нелин
logoДавид Цобель
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