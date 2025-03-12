Кубок мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо стартует 36-м, Жаклен – 40-м, Джакомель – 44-м, Лагрейд – 46-м, Самуэльссон – 48-м, Фийон Майе – 52-м, Перро – 56-м

13 марта на Кубке мира в Поклюке биатлонисты пробегут индивидуальную гонку.

Кубок мира по биатлону-2024/25 8-й этап Поклюка, Словения Мужчины, индивидуальная гонка Начало – 17:15 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. Старт-лист 1. Давид Цобель (Германия) 12. Оскар Ломбардо (Франция) 16. Дмитрий Пидручный (Украина) 18. Мартин Понсилуома (Швеция) 19. Симон Эдер (Австрия) 20. Йоханнес Кюн (Германия) 22. Эмильен Клод (Франция) 24. Йеспер Нелин (Швеция) 25. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) 28. Юстус Штрелов (Германия) 30. Кэмпбелл Райт (США) 32. Данило Ритмюллер (Германия) 34. Филипп Наврат (Германия) 36. Йоханнес Бо (Норвегия) 40. Эмильен Жаклен (Франция) 42. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 44. Томмазо Джакомель (Италия) 46. Стурла Лагрейд (Норвегия) 48. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 52. Кентен Фийон Майе (Франция) 54. Фабьен Клод (Франция) 56. Эрик Перро (Франция) 58. Тарьей Бо (Норвегия) 63. Исак Фрей (Норвегия) Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке