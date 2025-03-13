«Факел» наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм фанатов в адрес Вендела

«Факел» проведет матч без зрителей за расизм болельщиков в адрес Вендела.

Напомним, полузащитник «Зенита » Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

В КДК РФС объявили, что за поведение болельщиков «Факел» наказан одним домашним матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей.

Таким образом, «Факел» проведет без зрителей игру с «Ахматом » 5 апреля.