«Факел» наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм фанатов в адрес Вендела
«Факел» проведет матч без зрителей за расизм болельщиков в адрес Вендела.
Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
В КДК РФС объявили, что за поведение болельщиков «Факел» наказан одним домашним матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей.
Таким образом, «Факел» проведет без зрителей игру с «Ахматом» 5 апреля.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
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