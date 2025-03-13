Захарян не полетит в Англию на матч «Сосьедада» с «МЮ» из-за проблем с визой: «Не все зависит от нас»

Арсен Захарян из-за проблем с визой не полетит на матч с «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Реал Сосьедад » на выезде проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы . Команды сыграли 1:1 в первом матче. Сообщалось, что российский полузащитник из-за визовых проблем не смог вылететь на игру в Манчестере .

«Арсен Захарян не летит в Манчестер на матч против «Юнайтед» и в ближайшее время вылетит из Парижа в Мадрид», – сообщили в пресс‑службе испанского клуба.

Также информацию подтвердил Давид Захарян, брат Арсена.

«Арсен не летит в Манчестер! Как бы ему и всем не хотелось, но, к сожалению, не все зависит от нас. Он не успеет вылететь. Арсен возвращается домой и полетит с командой на матч против «Райо Вальекано».

Очень жаль, очень хотел, чтобы он сыграл на легендарном «Олд Траффорд», но, к сожалению не все от нас зависит.

Отдельный респект клубу, который все это время был с Арсеном в Париже и помогал ему во всем! Одна команда! Одна семья! Главные и большие матчи еще впереди! Главное – без травм!» – написал брат Захаряна в телеграм-канале.