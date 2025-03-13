Захарян не полетит в Англию на матч «Сосьедада» с «МЮ» из-за проблем с визой: «Не все зависит от нас»
Сегодня «Реал Сосьедад» на выезде проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Команды сыграли 1:1 в первом матче. Сообщалось, что российский полузащитник из-за визовых проблем не смог вылететь на игру в Манчестере.
«Арсен Захарян не летит в Манчестер на матч против «Юнайтед» и в ближайшее время вылетит из Парижа в Мадрид», – сообщили в пресс‑службе испанского клуба.
Также информацию подтвердил Давид Захарян, брат Арсена.
«Арсен не летит в Манчестер! Как бы ему и всем не хотелось, но, к сожалению, не все зависит от нас. Он не успеет вылететь. Арсен возвращается домой и полетит с командой на матч против «Райо Вальекано».
Очень жаль, очень хотел, чтобы он сыграл на легендарном «Олд Траффорд», но, к сожалению не все от нас зависит.
Отдельный респект клубу, который все это время был с Арсеном в Париже и помогал ему во всем! Одна команда! Одна семья! Главные и большие матчи еще впереди! Главное – без травм!» – написал брат Захаряна в телеграм-канале.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий