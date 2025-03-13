Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Кавальера»
«Интер Майами» Лионеля Месси в гостях сыграет с ямайским «Кавальером».
Первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ клуб Месси выиграл дома со счетом 2:0.
1/8 финала
Ответный матч
Северная Америка. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 14 марта 00:00
1/8 финалаIndependence Park
До матча
-XG-
Первый матч: 0:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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