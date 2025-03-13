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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Кавальера»

«Интер Майами» Лионеля Месси в гостях сыграет с ямайским «Кавальером».

Первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ клуб Месси выиграл дома со счетом 2:0.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала

Ответный матч

Северная Америка. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 14 марта 00:00
1/8 финала
Independence Park
Кавальер
До матча
-XG-
Интер Майами
Коэффициенты

Первый матч: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoИнтер Майами
Кавальер
logoКубок чемпионов КОНКАКАФ
logoЛионель Месси
logoМЛС
результаты
высшая лига Ямайка
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