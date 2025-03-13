«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в плей-офф КХЛ. Серия стартует 27 марта в Ярославле
Определилась первая пара команд розыгрыша Кубка Гагарина.
После домашней победы «Северстали» над минским «Динамо» (5:4) стала известна первая пара плей-офф КХЛ Западной конференции.
«Локомотив», занимающий первое место на Западе с 95 баллами после 64 матчей, сыграет с «Торпедо». Нижегородская команда сегодня потерпела поражение от «Автомобилиста» (1:2) на выезде. Команда тренера Игоря Ларионова занимает 8-е место, имея в активе 70 очков после 65 игр.
Серия между «Локомотивом» и «Торпедо» стартует 27 марта матчем в Ярославле.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости