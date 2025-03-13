«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в плей-офф КХЛ. Серия стартует 27 марта в Ярославле

Определилась первая пара команд розыгрыша Кубка Гагарина.

После домашней победы «Северстали » над минским «Динамо » (5:4) стала известна первая пара плей-офф КХЛ Западной конференции.

«Локомотив», занимающий первое место на Западе с 95 баллами после 64 матчей, сыграет с «Торпедо ». Нижегородская команда сегодня потерпела поражение от «Автомобилиста» (1:2) на выезде. Команда тренера Игоря Ларионова занимает 8-е место, имея в активе 70 очков после 65 игр.

Серия между «Локомотивом » и «Торпедо» стартует 27 марта матчем в Ярославле.