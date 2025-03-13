ЭСК подтвердила правильность удаления Вендела за средний палец в матче с «Факелом». КДК не отменит дисквалификацию («РБ Спорт»)
ЭСК решила, что игрока «Зенита» Вендела правильно удалили в матче с «Факелом».
Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.
Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
По данным «РБ Спорт», ЭСК подтвердила правильность удаления Вендела. Таким образом, у КДК нет оснований, чтобы отменить дисквалификацию игрока «Зенита».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
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