ЭСК подтвердила правильность удаления Вендела за средний палец в матче с «Факелом». КДК не отменит дисквалификацию («РБ Спорт»)

ЭСК решила, что игрока «Зенита» Вендела правильно удалили в матче с «Факелом».

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

По данным «РБ Спорт», ЭСК подтвердила правильность удаления Вендела. Таким образом, у КДК нет оснований, чтобы отменить дисквалификацию игрока «Зенита».