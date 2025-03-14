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45 очков Луки Дончича не хватило для победы «Лейкерс» во встрече с «Милуоки»

Словенец впервые набрал больше 40 очков в фиолетово-золотой форме.

В сегодняшней игре Лука Дончич провел на площадке 36 минут, набрав 45 очков (14 из 27 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 11 подборов и 3 передачи.

Защитник Остин Ривз добавил 28 очков (10 из 17 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 8 подборов и 3 передачи.

Со стороны «Милуоки» самым результативным стал Яннис Адетокумбо, набравший 24 очка (8 из 17 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 8 из 13 с линии), 12 подборов и 9 передач.

Матч закончился победой «Бакс» – 126:106.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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