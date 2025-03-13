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Сергей Иванов обслужит матч «Спартака» и «Зенита» (Анатолий Синяев)

Сергей Иванов назначен судьей матча «Спартак» – «Зенит».

«По моей информации, центральный матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит арбитр ФИФА Сергей Иванов», – сообщил бывший судья Анатолий Синяев.

Игра Мир РПЛ пройдет 16 марта в Москве.

«Зенит» (43 очка) занимает второе место в чемпионате России, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим с 40 баллами.

На матч «Спартак» – «Зенит» проданы все билеты. Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Betonmobile
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