Сергей Иванов обслужит матч «Спартака» и «Зенита» (Анатолий Синяев)

Сергей Иванов назначен судьей матча «Спартак» – «Зенит».

«По моей информации, центральный матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком » и «Зенитом » обслужит арбитр ФИФА Сергей Иванов», – сообщил бывший судья Анатолий Синяев.

Игра Мир РПЛ пройдет 16 марта в Москве.

«Зенит » (43 очка) занимает второе место в чемпионате России, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак » идет третьим с 40 баллами.

На матч «Спартак» – «Зенит» проданы все билеты. Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве