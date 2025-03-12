Кубок мира. Индивидуальная гонка. Тандревольд стартует 16-й, Ханна Оберг – 20-й, Брезаз-Буше – 44-й, Мишлон – 50-й, Жанмонно – 54-й, Симон – 62-й, Пройс – 64-й
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Женщины, индивидуальная гонка
Начало – 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Старт-лист
4. Ида Лиен (Норвегия)
9. Байба Бендика (Латвия)
12. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)
14. София Шнайдер (Германия)
16. Ингрид Тандревольд (Норвегия)
18. Тереза Воборникова (Чехия)
20. Ханна Оберг (Швеция)
21. Софи Шово (Франция)
22. Сара Андерссон (Швеция)
23. Люция Харватова (Чехия)
24. Анамария Лампич (Словения)
27. Паулина Фиалкова-Батовска (Словакия)
30. Милена Тодорова (Болгария)
32. Юлия Таннхаймер (Германия)
36. Анна Магнуссон (Швеция)
44. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
46. Каролин Кноттен (Норвегия)
48. Жанна Ришар (Франция)
50. Осеан Мишлон (Франция)
52. Селина Гротиан (Германия)
54. Лу Жанмонно (Франция)
56. Суви Минккинен (Финляндия)
58. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
60. Марен Киркеэйде (Норвегия)
61. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
62. Жюлия Симон (Франция)
64. Франциска Пройс (Германия)
66. Доротея Вирер (Италия)
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