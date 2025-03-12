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  • Кубок мира. Индивидуальная гонка. Тандревольд стартует 16-й, Ханна Оберг – 20-й, Брезаз-Буше – 44-й, Мишлон – 50-й, Жанмонно – 54-й, Симон – 62-й, Пройс – 64-й
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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Тандревольд стартует 16-й, Ханна Оберг – 20-й, Брезаз-Буше – 44-й, Мишлон – 50-й, Жанмонно – 54-й, Симон – 62-й, Пройс – 64-й

13 марта на Кубке мира в Поклюке биатлонистки выступят в индивидуальной гонке.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Женщины, индивидуальная гонка

Начало – 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Старт-лист

4. Ида Лиен (Норвегия)

9. Байба Бендика (Латвия)

12. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)

14. София Шнайдер (Германия)

16. Ингрид Тандревольд (Норвегия)

18. Тереза Воборникова (Чехия) 

20. Ханна Оберг (Швеция)

21. Софи Шово (Франция) 

22. Сара Андерссон (Швеция)

23. Люция Харватова (Чехия)

24. Анамария Лампич (Словения)

27. Паулина Фиалкова-Батовска (Словакия)

30. Милена Тодорова (Болгария)

32. Юлия Таннхаймер (Германия)

36. Анна Магнуссон (Швеция)

44. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

46. Каролин Кноттен (Норвегия)

48. Жанна Ришар (Франция)

50. Осеан Мишлон (Франция)

52. Селина Гротиан (Германия)

54. Лу Жанмонно (Франция)

56. Суви Минккинен (Финляндия) 

58. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

60. Марен Киркеэйде (Норвегия)

61. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) 

62. Жюлия Симон (Франция)

64. Франциска Пройс (Германия)

66. Доротея Вирер (Италия)

Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoИда Лиен
logoСофия Шнайдер
logoБайба Бендика
logoХанна Оберг
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoСофи Шово
logoСара Андерссон
logoАнамария Лампич
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoЛюция Харватова
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoАнна Магнуссон
logoКаролине Кноттен
logoЛу Жанмонно
logoСелина Гротиан
logoЖанна Ришар
logoЛиза Тереза Хаузер
logoФранциска Пройс
logoЖюлия Симон
logoДоротея Вирер
logoМилена Тодорова
logoсборная Австрии жен
logoАнна-Карин Хейденберг
logoсборная Франции жен
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Чехии жен
logoРагнхильд Фемстейневик
logoсборная Болгарии жен
logoСуви Минккинен
logoПоклюка
logoсборная Финляндии жен
индивидуальная гонка
logoТереза Воборникова
logoсборная Словакии жен
logoсборная Латвии жен
logoЮлия Таннхаймер
logoсборная Швеции жен
logoсборная Норвегии жен
logoОсеан Мишлон
logoсборная Италии жен
logoсборная Германии жен
logoМарен Киркеэйде
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