Жена Карпина о Дзюбе в сборной: «Меня Валерий Георгиевич регулярно вызывает, хотя мне тоже за 30. Мы с Артемом примерно ровесники»
Дарья Карпина пошутила о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
36-летний форвард «Акрона» получил вызов в национальную команду на тренировочный сбор в марте.
– Стой-стой, Даш, тех, кому за 30, говорил Валерий Георгиевич, вызывать не будут. Он так часто в семье тоже переобувается?
– Ну нет. Меня регулярно вызывает, хотя мне уже за 30 тоже, как и Дзюбе. Мы примерно ровесники, – сказала жена Валерия Карпина в эфире «Матч ТВ».
«За сборную играть было честью, а сейчас вызывают всех», – говорил Дзюба. Теперь его «трясет, как пацана»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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