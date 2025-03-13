Жена Карпина о Дзюбе в сборной: «Меня Валерий Георгиевич регулярно вызывает, хотя мне тоже за 30. Мы с Артемом примерно ровесники»

Дарья Карпина пошутила о вызове Артема Дзюбы в сборную России.

36-летний форвард «Акрона » получил вызов в национальную команду на тренировочный сбор в марте.

– Стой-стой, Даш, тех, кому за 30, говорил Валерий Георгиевич, вызывать не будут. Он так часто в семье тоже переобувается?

– Ну нет. Меня регулярно вызывает, хотя мне уже за 30 тоже, как и Дзюбе . Мы примерно ровесники, – сказала жена Валерия Карпина в эфире «Матч ТВ ».

«За сборную играть было честью, а сейчас вызывают всех», – говорил Дзюба. Теперь его «трясет, как пацана»