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Чемпионат России. Серохвостов, Халили, Логинов, Бабиков, Мухамедзянов, Смольский, Лазовский выступят в квалификации суперспринта

13 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужской суперспринт.

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Тюмень 

Мужчины, суперспринт

Начало квалификации – 8:40 по московскому времени, финал – 11:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене». 

Старт-лист 

2. Вадим Истамгулов

3. Роман Сурнев

4. Александр Корнев

6. Даниил Серохвостов

9. Алексей Вагин 

12. Антон Смольский (Беларусь) 

17. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 

19. Иван Колотов 

20. Александр Логинов 

22. Андрей Вьюхин 

24. Антон Бабиков

25. Карим Халили 

29. Александр Бектуганов

31. Евгений Сидоров

32. Кирилл Стрельцов

34. Василий Томшин 

37. Денис Иродов 

38. Никита Поршнев 

39. Ильназ Мухамедзянов

43. Рустам Каюмов

45. Кирилл Бажин 

49. Максим Цветков 

50. Иван Тулатин (Беларусь) 

55. Никита Лобастов (Беларусь)

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Александр Корнев
logoДаниил Серохвостов
Антон Смольский
logoДмитрий Лазовский
Алексей Вагин
logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
logoКарим Халили
Андрей Вьюхин
logoНикита Поршнев
logoВасилий Томшин
logoКирилл Стрельцов
Денис Иродов
Евгений Сидоров
logoМаксим Цветков
Ильназ Мухамедзянов
Рустам Каюмов
Кирилл Бажин
logoНикита Лобастов
Иван Тулатин
Иван Колотов
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