Чемпионат России. Серохвостов, Халили, Логинов, Бабиков, Мухамедзянов, Смольский, Лазовский выступят в квалификации суперспринта
13 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужской суперспринт.
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Тюмень
Мужчины, суперспринт
Начало квалификации – 8:40 по московскому времени, финал – 11:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».
Старт-лист
2. Вадим Истамгулов
3. Роман Сурнев
12. Антон Смольский (Беларусь)
17. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
19. Иван Колотов
22. Андрей Вьюхин
24. Антон Бабиков
25. Карим Халили
29. Александр Бектуганов
31. Евгений Сидоров
32. Кирилл Стрельцов
34. Василий Томшин
37. Денис Иродов
38. Никита Поршнев
43. Рустам Каюмов
45. Кирилл Бажин
49. Максим Цветков
50. Иван Тулатин (Беларусь)
55. Никита Лобастов (Беларусь)
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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