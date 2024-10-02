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  • Разгромы от «Барсы», «Сити» и «Интера» в ЛЧ, 7 голов «Боруссии», победы «Арсенала» и «Байера», «Зенит» жалуется в ЭСК, Аллегри может возглавить «МЮ», первый разгром Слуцкого в Китае и другие новости
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Разгромы от «Барсы», «Сити» и «Интера» в ЛЧ, 7 голов «Боруссии», победы «Арсенала» и «Байера», «Зенит» жалуется в ЭСК, Аллегри может возглавить «МЮ», первый разгром Слуцкого в Китае и другие новости

1. Во вторник в Лиге чемпионов забили очень много голов. «Арсенал» победил «ПСЖ», «Байер» выиграл у «Милана», «Барса» забила 5 мячей «Янг Бойз», «Интер» и «Сити» отгрузили по 4 гола «Црвене Звезде» и «Словану», а «Боруссия» просто стерла «Селтик» – 7:1!

2. КХЛ. «Локомотив» победил «Автомобилист» в овертайме, «Спартак» проиграл «Трактору», ЦСКА был сильнее «Динамо» Москва, «Салават» уступил «Куньлуню».

3. ЦСКА победил «Пари НН» в Кубке на выезде (2:0), Бистрович и Глебов забили, Пьянич дебютировал за армейцев. Дубль Пиняева принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом» (2:1), а «Факел» обыграл «Рубин» (1:0) благодаря голу Ильина с пенальти.

4. «Реал» обвинил Ла Лигу в том, что крики «Винисиус – обезьяна», «Сдохни, Куртуа!» и нож фаната «Атлетико» не попали в отчет о дерби для правоохранительных органов. «Атлетико» же указал на «провокации Куртуа» в пояснении для дисциплинарного комитета, клуб надеется смягчить возможные санкции за поведение фанатов в дерби. 

5. «Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром» из-за неудалений Тормены за наступ на пах Гонду и Черникова.

6. «Оттава» расторгла пробный контракт с 38-летним Николаем Кулеминым. У форварда 0+1 в 2 выставочных матчах за «Сенаторс».

7. Макс Аллегри может возглавить «МЮ» – его продвигает Фергюсон. У тен Хага два матча на исправление ситуации, пишет La Gazzetta dello Sport. Стало известно, что «Юнайтед» будет должен заплатить нидерландцу 17,5 млн фунтов в случае увольнения.

8. Даниил Медведев уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине. Испанец разыграет титул с Янником Синнером. 

9. Российский спорт получил 25,5 млрд рублей целевых отчислений от букмекеров за 3 квартала 2024-го. За год ожидается 33 млрд рублей.

10. «МЮ» успешно обжаловал дисквалификацию Бруну. Хавбек сможет играть в ближайших матчах.

11. Выставочные матчи НХЛ. «Миннесота» разгромила «Чикаго» (7:2), Капризов набрал 4 (1+3) очка и стал 1-й звездой. «Филадельфия» проиграла «Бостону» (1:4), Мичков продлил результативную серию на предсезонке, отметившись передачей. Все результаты дня – здесь

12. У Леонида Слуцкого первый разгром в «Шанхае» – 0:3 от малайзийского «Дарул Такзим» в ЛЧ. В 3 последних матчах – 2 поражения.

13. Андрес Иньеста завершит карьеру в 40 лет. Экс-хавбек «Барсы» и сборной Испании объявит об этом 8 октября.

14. Алишер Усманов выиграл суд против ARD. Немецкий телеканал обвинил экс-главу Международной федерации фехтования (FIE) в создании системы подкупа судей в фехтовании.

15. Глава РЖД Олег Белозеров избран президентом объединенной Федерации гимнастики России.

16. Российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну.

Цитаты дня.

Мостовой о погоне Дзюбы за рекордом Лоськова по «гол+пас»: «Это что, хоккей? Почему у меня не считаете? У Мостового передач больше, чем у многих волос на голове»

Девушка Миранчука о сервисе в США: «Заказали 2 телика, доставка и установка – 550 долларов. Я Леше всю голову вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей. В Италии сами установили за 0 евро»

«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с «Акроном» РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за «Зенит» – позор российского футбола» не могли поступить иначе»

Губерниев о возможном объединении лыжных федераций: «Под эгидой Вяльбе можно объединиться только мракобесам. Нормальные люди должны от нее убегать, как от чумы»

Эниола Алуко: «Мужчины доминируют в вещании женского футбола, сексизм по-прежнему распространен – это не «часть работы». В некотором смысле мы движемся в обратном направлении»

Вандерсон о бане России: «Идиотская ситуация, запреты – полное дерьмо! Страдают и европейские клубы – ведь в ЛЧ нет «Зенита» и «Краснодара»

«Сафонов обошелся «ПСЖ» в 20 млн евро и зарабатывает 400 000 в месяц. Если бы он был отличным вратарем, мы бы знали. Зачем брать его за такие огромные деньги?» Журналист Риоло о Матвее

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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