Аллегри может возглавить «МЮ» – его продвигает Фергюсон. У тен Хага два матча на исправление ситуации (GdS)
Массимилиано Аллегри может получить работу в АПЛ.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что у Эрика тен Хага есть два матча на исправление ситуации, в которой находится «Манчестер Юнайтед». Если игры с «Порту» и «Астон Виллой» пройдут не так, как нужно, нидерландец будет уволен.
Вариант с приглашением Аллегри тем временем становится все более реалистичным. Его основным конкурентом называется Томас Тухель, однако кандидатуру экс-тренера «Ювентуса» поддерживает Алекс Фергюсон.
Итальянец описывается как «тренер в стиле Анчелотти», отмечаются его опыт и умение адаптироваться к тяжелой ситуации в раздевалке.
Сам Аллегри готов уехать из Италии, идея возглавить «Манчестер Юнайтед» кажется ему привлекательной.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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