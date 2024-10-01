Аллегри может возглавить «МЮ» – его продвигает Фергюсон. У тен Хага два матча на исправление ситуации (GdS)

Массимилиано Аллегри может получить работу в АПЛ.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что у Эрика тен Хага есть два матча на исправление ситуации, в которой находится «Манчестер Юнайтед ». Если игры с «Порту» и «Астон Виллой» пройдут не так, как нужно, нидерландец будет уволен.

Вариант с приглашением Аллегри тем временем становится все более реалистичным. Его основным конкурентом называется Томас Тухель , однако кандидатуру экс-тренера «Ювентуса» поддерживает Алекс Фергюсон .

Итальянец описывается как «тренер в стиле Анчелотти», отмечаются его опыт и умение адаптироваться к тяжелой ситуации в раздевалке.

Сам Аллегри готов уехать из Италии, идея возглавить «Манчестер Юнайтед» кажется ему привлекательной.