Российский спорт получил 25,5 млрд рублей целевых отчислений от букмекеров за 3 квартала 2024-го. За год ожидается 33 млрд рублей

Целевые отчисления букмекеров на российский спорт за 2024 год превысят 30 млрд рублей.

По данным гендиректор ЕРАИ Алексея Грачева, за 9 месяцев российский спорт получил 25,5 млрд рублей отчислений от букмекеров. Ожидается, что по итогам года целевые отчисления составят минимум 33 млрд рублей.

9 млрд рублей целевых отчислений за третий квартал — новый рекорд по отчислениям за один квартал.

Ставки на Спортсе

Фавориты РПЛ после 10 туров: вероятность титула «Зенита» упала, главный соперник – «Краснодар», в «Спартак» не верят