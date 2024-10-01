Российский спорт получил 25,5 млрд рублей целевых отчислений от букмекеров за 3 квартала 2024-го. За год ожидается 33 млрд рублей
Целевые отчисления букмекеров на российский спорт за 2024 год превысят 30 млрд рублей.
По данным гендиректор ЕРАИ Алексея Грачева, за 9 месяцев российский спорт получил 25,5 млрд рублей отчислений от букмекеров. Ожидается, что по итогам года целевые отчисления составят минимум 33 млрд рублей.
9 млрд рублей целевых отчислений за третий квартал — новый рекорд по отчислениям за один квартал.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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