Глава РЖД Белозеров избран президентом объединенной Федерации гимнастики России
Глава РЖД Олег Белозеров стал президентом Федерации гимнастики России.
Решение принято голосованием на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).
В состав объединенной федерации гимнастики вошли ФСГР, Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России (ФПБР), Федерация спортивной акробатики России (ФСАР) и Всероссийская федерация спортивной аэробики (ВФСА).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости