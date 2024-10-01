Глава РЖД Белозеров избран президентом объединенной Федерации гимнастики России

Глава РЖД Олег Белозеров стал президентом Федерации гимнастики России.

Решение принято голосованием на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

В состав объединенной федерации гимнастики вошли ФСГР, Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ ), Федерация прыжков на батуте России (ФПБР), Федерация спортивной акробатики России (ФСАР) и Всероссийская федерация спортивной аэробики (ВФСА).