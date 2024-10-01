  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
6

Глава РЖД Белозеров избран президентом объединенной Федерации гимнастики России

Глава РЖД Олег Белозеров стал президентом Федерации гимнастики России.

Решение принято голосованием на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

В состав объединенной федерации гимнастики вошли ФСГР, Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России (ФПБР), Федерация спортивной акробатики России (ФСАР) и Всероссийская федерация спортивной аэробики (ВФСА).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
художественная гимнастика
спортивная гимнастика
Прыжки на батуте
ФСГР
ВФХГ
акробатика
спортивная аэробика
Олег Белозеров
ФПБР
РЖД
Федерация гимнастики России
Рекомендуем
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Ирина Винер: «У меня зарплата от Министерства спорта 168 тысяч рублей, получаю 1,5 млн в год»
4527 сентября, 13:40
Винер о Белозерове: «Достойная кандидатура, великолепный руководитель. Я полностью поддерживаю его»
214 сентября, 13:35
Василий Титов: «Поддерживаю кандидатуру Белозерова. Он возглавляет госкорпорацию с большим ресурсом, для объединенной федерации это важно»
14 сентября, 13:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ирина Винер не будет входить в президиум объединенной Федерации гимнастики России
428 сентября, 09:14
Ирина Винер: «Я всегда учу, что если спорт мешает семье – надо бросать спорт. Родила – иди к детям. Семья должна быть для женщины номером один»
327 сентября, 14:45
Фонд Ирины Винер запросил грант на 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля
7827 сентября, 14:32
Ирина Винер: «У меня зарплата от Министерства спорта 168 тысяч рублей, получаю 1,5 млн в год»
4527 сентября, 13:40
Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Нам нужно прислушиваться к общественности и сделать Олимпийские игры, которые понравятся людям»
24 сентября, 19:08
Олимпийская чемпионка Мельникова возобновила тренировки после травмы ноги
23 сентября, 11:34
Матыцин о единой федерации гимнастики: «Наверное, объединение всех усилий должно иметь кумулятивный эффект»
21 сентября, 18:21
Гимнаст Сергей Найдин 3 октября перенесет операцию на плече
20 сентября, 07:33
Даниэл Маринов в октябре перенесет операцию на плече
18 сентября, 07:16
Американская гимнастка Чайлз обжаловала решение CAS о лишении бронзовой медали Парижа-2024
517 сентября, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1230 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55
Валентина Родионенко: «Аблязин хорошо восстанавливается. Думаю, он сможет выступить на чемпионате России в марте»
24 октября 2023, 16:39