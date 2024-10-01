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Усманов выиграл суд против ARD. Немецкий телеканал обвинил экс-главу FIE в создании системы подкупа судей в фехтовании

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD.

В августе 2024 года немецкий телеканал ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж, в которых журналист Хайо Зеппельт обвинил Усманова в создании системы «подкупа судей» в фехтовании. Усманов приостановил исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE) в марте 2022-го.

Репортаж был основан, в частности, на эпизоде с грузинским саблистом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпиады в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.

Кроме того, исполняющий обязанности президента FIE Эммануэль Катсиадакис заявил, что основной источник в репортаже – бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 году и исключенный из судейского списка коллегией судей», а манипуляции со стороны судейства исключены благодаря системе, при которой судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.

Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения, распространенные немецким телеканалом.

«Решение суда наглядно демонстрирует, что репортаж ARD и его ведущих спортивных журналистов – прискорбное проявление этической и журналистской несостоятельности. В репортаже нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов. Запрещенное судом заявление также является уголовным преступлением.

Незаконный репортаж вписывается в общую клеветническую кампанию против моего клиента – известного филантропа, успешного спортивного руководителя и бывшего бизнесмена, основанную на принципе «богатый россиянин по определению виновен».

Уважение к правде, человеческому достоинству и распространению достоверной информации – это основы немецкого кодекса журналистской этики, который был грубо нарушен государственным вещательным каналом», – сказал адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoАлишер Усманов
FIE
logoОлимпиада-2024
logoХайо Зеппельт
Эммануэль Катсиадакис
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