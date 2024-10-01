Выставочные матчи НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Бостон» против «Филадельфии», «Питтсбург» – «Детройт»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи НХЛ
«Бостон» – «Филадельфия» – 02:00
«Монреаль» – «Оттава» – 02:00
«Питтсбург» – «Детройт» – 02:00
«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 02:00
«Миннесота» – «Чикаго» – 03:00
«Сент-Луис» – «Коламбус» – 03:00
«Колорадо» – «Вегас» – 04:30
«Сан-Хосе» – «Юта» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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