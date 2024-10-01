Иньеста завершит карьеру в 40 лет. Экс-хавбек «Барсы» и сборной Испании объявит об этом 8 октября

Андрес Иньеста завершает профессиональную карьеру.

Как передает Relevo, 40-летний экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании официально объявит о завершении карьеры 8 октября – большую часть клубной карьеры Иньеста выступал под 8-м номером.

В своих соцсетях Иньеста анонсировал объявление видеороликом, в котором художник рисует на стене портрет футболиста в футболке «Барселоны» с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности, и надписью: «В мое будущее. 8 октября 2024 года».

В течение карьеры Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах