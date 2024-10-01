  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иньеста завершит карьеру в 40 лет. Экс-хавбек «Барсы» и сборной Испании объявит об этом 8 октября
52

Иньеста завершит карьеру в 40 лет. Экс-хавбек «Барсы» и сборной Испании объявит об этом 8 октября

Андрес Иньеста завершает профессиональную карьеру.

Как передает Relevo, 40-летний экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании официально объявит о завершении карьеры 8 октября – большую часть клубной карьеры Иньеста выступал под 8-м номером.

В своих соцсетях Иньеста анонсировал объявление видеороликом, в котором художник рисует на стене портрет футболиста в футболке «Барселоны» с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности, и надписью: «В мое будущее. 8 октября 2024 года».

В течение карьеры Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoвысшая лига Япония
logoВиссел Кобе
logoБарселона
logoАндрес Иньеста
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoФК Эмирейтс
соцсети
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Криштиану Роналду: «Для меня не важно быть лучшим и получать награды. Главное, что команда в порядке»
5 минут назад
Сергей Юран: «Иностранный тренер идет по простому пути, не получится – есть неустойка, я поехал. «Зенит» дал Семаку поработать, и появился специалист»
1318 минут назад
Девушка Миранчука о сервисе в США: «Заказали 2 телика, доставка и установка – 550 долларов. Я Леше всю голову вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей. В Италии сами установили за 0 евро»
7933 минуты назад
Лига чемпионов. «Арсенал» примет «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» сыграет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»
3647 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Рубин» примет «Факел», «Локомотив» против «Оренбурга», ЦСКА в гостях у «Пари НН»
647 минут назад
«Байер» – явный фаворит матча с «Миланом» за 1.62. Заряжайте на БЕТСИТИ с фрибетом до 2 000₽
48 минут назадРеклама
Мостовой о погоне Дзюбы за рекордом Лоськова по «гол+пас»: «Это что, хоккей? Почему у меня не считаете? У Мостового передач больше, чем у многих волос на голове»
119сегодня, 06:30
77% россиян равнодушны к футболу, разгром 10:1 в КХЛ, бюджет «Зенита» в 17 млрд рублей, Никишин снизил зарплату в СКА на 30 млн и другие новости
27сегодня, 06:10
Кавазашвили о клубах из новых регионов в турнирах России: «Старинные русские области давно должны быть в составе РФС. Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы!»
84сегодня, 03:55
«Спартак» подтвердил, что Мостовой и Самедов пройдут стажировку в клубе: «В скором времени они посетят тренировки нашей команды»
28сегодня, 03:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Слован» Братислава – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
16 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Дарул Такзим», «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Шорту»
1247 минут назадLive
Круговой о ЦСКА: «Зенит», конечно, догоним! Скоро. Я уверен, что мы можем это сделать. Тот же очный матч с ними был хорошим»
550 минут назад
«Байер» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:45
«Арсенал» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 07:30
Семин про данные ВЦИОМ о росте числа равнодушных к футболу россиян: «Популярность футбола в России никогда не упадет! Целевой аудиторией опроса были обыватели, результаты вырваны из контекста»
11сегодня, 07:15
«Пари НН» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1сегодня, 07:00
Байдачный о клубах из новых регионов в турнирах России: «Это наша земля, там наши люди! Почему они не имеют права играть? Абсурд! И плевать на мнение УЕФА!»
23сегодня, 06:50
«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
3сегодня, 06:40
«Я знаю Путина. Очень хороший президент, уважаю его. Россия – прекрасная страна». Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон о политике
22сегодня, 06:20