Пекин (ATP). 1/2 финала. Медведев поборется с Алькарасом, Синнер – с Бу

Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале в Пекине.

Сетка здесь . China Open Пекин, Китай 26 сентября – 2 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 3 720 165 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала