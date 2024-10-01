Вандерсон Карнейро высказался об отстранении российских команд.

– Как вы относитесь к изоляции российского спорта? И в чем клубам уровня «Краснодара» искать мотивацию без еврокубков?

– На мой взгляд, это абсолютно идиотская ситуация как для российских клубов, так и для всего спорта. Запреты – полное дерьмо! Например, я в Бразилии банально не могу посмотреть чемпионат России – только хайлайты.

Страдают футболисты, которые выступают в РПЛ . И страдают европейские клубы – ведь в Лиге чемпионов нет «Зенита » и того же «Краснодара», которые там выступали. Это хорошие и сильные клубы, – сказал бразильский экс-футболист «Краснодара».

«Я знаю Путина. Очень хороший президент, уважаю его. Россия – прекрасная страна». Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон о политике