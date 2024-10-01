«Байер» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов