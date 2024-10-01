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«Реал» обвинил Ла Лигу в том, что крики «Винисиус – обезьяна», «Сдохни, Куртуа!» и нож фаната «Атлетико» не попали в отчет о дерби для правоохранительных органов

«Реал» обвинил Ла Лигу в пробелах в рапорте по итогам скандального дерби.

Матч Ла Лиги «Атлетико» – «Реал Мадрид» (1:1) прерывался на 15 минут из-за того, что болельщики хозяев стали кидать зажигалки и прочие посторонние предметы в голкипера Тибо Куртуа, который выразил радость после гола гостей.

«Мадрид» в частном порядке направил письмо в лигу и указал на то, что в рапорте, составленном для правоохранительных органов и прочих организаций, отвечающих за борьбу с насилием и дискриминацией на стадионах, Ла Лига не указала ряд серьезных фактов.

По данным El Chiringuito и Relevo, «Мадрид» недоволен тем, что в отчете о матче не нашел отражения тот факт, что фанат «Атлетико» пронес нож на стадион.

Кроме того, в рапорт не попали расистские оскорбления в адрес вингера Винисиуса Жуниора, которого болельщики хозяев называли «обезьяной».

Также «Реалу» не понравилось, что в отчете не отражены крики «Сдохни, Куртуа!» и прочие оскорбления, которым голкипер подвергался на протяжении всего матча.

«Сливочные» также указали на то, что игроки «Атлетико» после матча благодарили за поддержку ультрас из группировки Frente Atlético, которые участвовали в беспорядках и кидали предметы в Куртуа.

Отмечается, что подобные отчеты пишутся по итогам каждого матча и рассылаются обеим командам. Обычно на них реагируют хозяева поля, чтобы избежать возможных санкций. Однако в данном случае именно гостевая команда, «Реал», обратила внимание на нарушения.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
logoТибо Куртуа
logoВинисиус Жуниор
Метрополитано
дискриминация
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