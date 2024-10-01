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«МЮ» успешно обжаловал дисквалификацию Бруну. Хавбек сможет играть в ближайших матчах

Дисквалификация Бруну Фернандеша отменена.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил красную карточку в первом тайме матча против «Тоттенхэма» (0:3) за удар в голень Джеймсу Мэддисону в падении.

Манкунианцы успешно обжаловали дисквалификацию хавбека. Португалец сможет принять участие в ближайших матчах команды. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер представителя FA
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
дисквалификации
logoБруну Фернандеш
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