«МЮ» успешно обжаловал дисквалификацию Бруну. Хавбек сможет играть в ближайших матчах

Дисквалификация Бруну Фернандеша отменена.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » получил красную карточку в первом тайме матча против «Тоттенхэма» (0:3) за удар в голень Джеймсу Мэддисону в падении.

Манкунианцы успешно обжаловали дисквалификацию хавбека. Португалец сможет принять участие в ближайших матчах команды.