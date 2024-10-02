Мичков сделал передачу в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+4 в 4 играх на предсезонке НХЛ
Матвей Мичков сделал передачу в выставочном матче с «Бостоном».
Россиянин принял участие в единственной шайбе «Флайерс» в игре с «Брюинс» (1:4) на предсезонке НХЛ.
В 4 выставочных матчах на счету 19-летнего игрока стало 7 (3+4) баллов.
Сегодня Матвей (16:51, 2:14 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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