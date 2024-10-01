«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с «Акроном» РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за «Зенит» – позор российского футбола» не могли поступить иначе»

Объединение фанатов «Зенита» заявило о претензиях от РФС из-за кричалки.

Матч пятого тура группового раунда Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Акроном » состоится 2 октября.

«Ландскрона» сообщила, что в случае повторения кричалок про форварда «Зенита» Александра Соболева на матче с «Акроном» «РФС грозит дисквалификацией трибуны В на плей-офф Кубка России».

«История часто идет по спирали: в предстоящем матче будет играть и Дзюба , который смог в далеком 2015 году заполучить место в основном составе благодаря лимиту на легионеров. Тогда более сильному Рондону пришлось покинуть клуб из-за этого самого лимита, уступив место Артему.

Также нам обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику, и привлекать к административной ответственности.

В целом в этом нет ничего удивительного. Люди, которые согласовывают время начала кубковых матчей с УЕФА, не допускают крымские клубы до розыгрыша Кубка России и просто выписывают штрафы за безобидные скандирования «Зенит» – позор российского футбола», едва ли могли поступить иначе.

После прочтения данного текста у вас могут возникнуть вопросы: за что нам все это и зачем это все написано?

К сожалению, первый вопрос уже стал риторическим для «Зенита». Ну а на второй вопрос вы легко найдете ответ, если после матча внезапно окажетесь в пикете полиции и вам будут вменять то, чего вы не скандировали», – говорится в заявлении «Ландскроны ».

«Ландскрона» о трансфере Соболева: «Зенит» – намного большее, чем трансферная политика. Это мечты, которые останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут»