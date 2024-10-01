«Атлетико» указал на «провокации Куртуа» в пояснении для дисциплинарного комитета. Клуб надеется смягчить возможные санкции за поведение фанатов в дерби (El Chiringuito)

«Атлетико» рассчитывает смягчить возможные санкции после дерби с «Реалом».

Матч 8-го тура Ла Лиги (1:1) на «Метрополитано» приостанавливали во 2-м тайме после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать с трибун предметы в голкипера «Реала » Тибо Куртуа . Перед этим бельгиец отпраздновал гол Эдера Милитао, повернувшись в сторону трибуны за воротами и крикнув: «Вперед!» Когда в штрафную прилетел первый предмет, Куртуа помахал в сторону трибуны рукой, подначивая фанатов.

Также сообщалось, что фанаты «матрасников» кричали «Сдохни, Куртуа!» перед тем, как начать бросать в голкипера предметы.

По данным журналиста El Chiringuito Маркоса Бенито, в пояснении для дисциплинарного комитета RFEF «Атлетико » указал на «провокационное поведение» Куртуа. Клуб намерен опираться на видеоматериалы с матча, чтобы попытаться смягчить возможные санкции.

Ранее стало известно, что санкций в отношении Куртуа по итогам дерби не последует , поскольку его поведение не было отражено в протоколах судьи Матео Бускетса Феррера и делегатов матча. «Атлетико» может грозить частичное закрытие трибун на 2-3 матча.

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