«Атлетико» указал на «провокации Куртуа» в пояснении для дисциплинарного комитета. Клуб надеется смягчить возможные санкции за поведение фанатов в дерби (El Chiringuito)
Матч 8-го тура Ла Лиги (1:1) на «Метрополитано» приостанавливали во 2-м тайме после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать с трибун предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Перед этим бельгиец отпраздновал гол Эдера Милитао, повернувшись в сторону трибуны за воротами и крикнув: «Вперед!» Когда в штрафную прилетел первый предмет, Куртуа помахал в сторону трибуны рукой, подначивая фанатов.
Также сообщалось, что фанаты «матрасников» кричали «Сдохни, Куртуа!» перед тем, как начать бросать в голкипера предметы.
По данным журналиста El Chiringuito Маркоса Бенито, в пояснении для дисциплинарного комитета RFEF «Атлетико» указал на «провокационное поведение» Куртуа. Клуб намерен опираться на видеоматериалы с матча, чтобы попытаться смягчить возможные санкции.
Ранее стало известно, что санкций в отношении Куртуа по итогам дерби не последует, поскольку его поведение не было отражено в протоколах судьи Матео Бускетса Феррера и делегатов матча. «Атлетико» может грозить частичное закрытие трибун на 2-3 матча.
«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации
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