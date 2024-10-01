«МЮ» должен тен Хагу 17,5 млн фунтов в случае увольнения. До продления контракта летом было 10 млн

Стала известна компенсация от «МЮ» Эрику тен Хагу в случае увольнения.

«Манчестер Юнайтед » занимает 13-е место в таблице АПЛ , набрав 7 очков в 6 матчах.

Если бы манчестерский клуб уволил 54-летнего специалиста из Нидерландов летом, он должен был выплатить тренеру около 10 миллионов фунтов, сообщает журналист Goal Ричард Мартин.

Теперь же, после продления соглашения на год до июня 2026-го, компенсация тен Хага за досрочный разрыв контракта выросла до 17,5 млн фунтов.

Мартин отмечает, что 17,5 млн – это половина суммы, которую клуб сэкономил, уволив ранее 250 сотрудников в рамках оптимизации расходов.