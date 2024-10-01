Губерниев о возможном объединении лыжных федераций: «Под эгидой Вяльбе можно объединиться только мракобесам. Нормальные люди должны от нее убегать, как от чумы»

Губерниев считает, что под эгидой Вяльбе можно объединиться только мракобесам.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что российские федерации лыжных видов спорта могут объединить в одну.

Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

– После объединения федераций гимнастики и федераций водных видов спорта могут объединиться и лыжные виды: лыжи, сноуборд, прыжки с трамплина и т. д. Как думаете, подойдет ли Елена Вяльбе на пост главы объединенной федерации?

– С учетом того, что у нас никогда не допустят лыжников, тогда еще никогда не допустят и, например, сноубордистов и всех остальных. Под эгидой Елены Валерьевны можно объединиться только всем мракобесам. Нормальные люди должны сейчас от нее убегать, как от чумы.

Хочу сказать, что лыжники сборной России, особенно молодые, просто в ужасе и шоке от некоторых высказываний Вяльбе, – сказал Дмитрий Губерниев .