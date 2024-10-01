Губерниев о возможном объединении лыжных федераций: «Под эгидой Вяльбе можно объединиться только мракобесам. Нормальные люди должны от нее убегать, как от чумы»
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что российские федерации лыжных видов спорта могут объединить в одну.
Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.
– После объединения федераций гимнастики и федераций водных видов спорта могут объединиться и лыжные виды: лыжи, сноуборд, прыжки с трамплина и т. д. Как думаете, подойдет ли Елена Вяльбе на пост главы объединенной федерации?
– С учетом того, что у нас никогда не допустят лыжников, тогда еще никогда не допустят и, например, сноубордистов и всех остальных. Под эгидой Елены Валерьевны можно объединиться только всем мракобесам. Нормальные люди должны сейчас от нее убегать, как от чумы.
Хочу сказать, что лыжники сборной России, особенно молодые, просто в ужасе и шоке от некоторых высказываний Вяльбе, – сказал Дмитрий Губерниев.
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