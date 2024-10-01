«Оттава» расторгла пробный контракт с 38-летним Кулеминым. У форварда 0+1 в 2 выставочных матчах за «Сенаторс»
«Оттава» расторгла пробный контракт с форвардом Николаем Кулеминым.
38-летний форвард принимал участие в тренировочном лагере «Сенаторс», но полноценный контракт ему предложен не был.
Россиянин провел за клуб из столицы Канады 2 выставочных матча, в которых отметился 1 (0+1) баллом за результативность.
Ранее Кулемин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Айлендерс» (с 2008 по 2018 год). Последние 3 сезона он отыграл за «Салават Юлаев».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Оттавы»
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