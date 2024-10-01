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«Слован» Братислава – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Слованом» во 2-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko. 

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСлован Братислава
онлайны
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