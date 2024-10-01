Эниола Алуко: «Мужчины доминируют в вещании женского футбола, сексизм по-прежнему распространен – это не «часть работы». В некотором смысле мы движемся в обратном направлении»

Эниола Алуко высказалась о роли женщин-экспертов в футболе.

Экс-футболистка сборной Англии ответила на пост, в котором компания Tongue Tied Management поздравила ее с 10-летней годовщиной первого выступления на телевидении в качестве эксперта – Алуко стала первой женщиной, выступившей в этой роли в программе BBC Match of the Day.

«Мне бы хотелось сказать, что за 10 лет мы продвинулись вперед в плане участия женщин в футбольных трансляциях. Но в некотором смысле мы пошли в обратном направлении.

Во-первых, в нескольких вещательных компаниях по-прежнему не более одного-двух постоянных мест для выступления женщин в качестве экспертов. Эксперты и ведущие – это разные роли.

Во-вторых, в настоящее время мужчины доминируют в вещании и работе тренерами у женщин, потому что стало доступно больше денег. Это касается и агентов-мужчин, преследующих в женском футболе корыстные финансовые цели, требуя 20% комиссионных от зарплаты, которая и близко не соответствует уровню мужского футбола. Женщины никогда не смогут так же доминировать в мужском футболе.

В-третьих, сексизм, женоненавистничество и расизм по-прежнему широко распространены в культуре футбольных фанатов. Некоторым футбольным телекомпаниям необходимо срочно усилить меры по отношению к экспертам, которые подвергаются подобным оскорблениям. Сексизм, женоненавистничество и расизм не являются «частью работы». Впереди еще долгий путь», – написала Алуко .