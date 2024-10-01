У Слуцкого первый разгром в «Шанхае» – 0:3 от малайзийского «Дарул Такзим» в ЛЧ. В 3 последних матчах 2 поражения
Леонид Слуцкий потерпел первое крупное поражение во главе «Шанхай Шеньхуа».
Команда бывшего тренера ЦСКА и сборной России на выезде была разгромлена «Дарул Такзим» из Малайзии (0:3) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии.
Это 34-й матч Слуцкого во главе «Шанхая». До этого были 27 побед, 4 ничьих и 2 поражения – от «Шанхай Порт» в полуфинале Кубка Китая (2:3) и от «Бэйцзин Гоань» (1:2) в чемпионате Китая.
Отметим, что в трех последних матчах у «Шанхая» два поражения.
В чемпионате команда Слуцкого занимает второе место, на 2 очка отставая от «Шанхай Порт», а ЛЧ на эту минуту идет 5-й.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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