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Капризов набрал 1+3 в выставочном матче с «Чикаго» и стал 1-й звездой. У него 6 очков в 2 играх на предсезонке НХЛ

Кирилл Капризов набрал 1+3 в выставочном матче с «Чикаго» и стал 1-й звездой.

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в игре против «Блэкхокс» (7:2) на предсезонке НХЛ

В двух выставочных матчах на счету россиянина стало 6 (3+3) баллов. 

Сегодня Кирилл (16:38, 3:10 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват, а также допустил 1 потерю.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
выставочные матчи
logoЧикаго
logoМиннесота
logoНХЛ
logoКирилл Капризов
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