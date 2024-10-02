Капризов набрал 1+3 в выставочном матче с «Чикаго» и стал 1-й звездой. У него 6 очков в 2 играх на предсезонке НХЛ
Кирилл Капризов набрал 1+3 в выставочном матче с «Чикаго» и стал 1-й звездой.
Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в игре против «Блэкхокс» (7:2) на предсезонке НХЛ.
В двух выставочных матчах на счету россиянина стало 6 (3+3) баллов.
Сегодня Кирилл (16:38, 3:10 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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