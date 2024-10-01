Мостовой о погоне Дзюбы за рекордом Лоськова по «гол+пас»: «Это что, хоккей? Почему у меня не считаете? У Мостового передач больше, чем у многих волос на голове»
Александр Мостовой скептически высказался об учете голевых передач в футболе.
Рекорд чемпионатов России по системе «гол+пас» (265 очков, 120+145) принадлежит экс-полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Лоськову. Сейчас его преследует форвард Артем Дзюба из «Акрона» (259 очков, 161+98).
«Побьет ли Дзюба рекорд Лоськова? Это что, хоккей? У нас такой системы не было, хотя мы в тот же футбол играли таким же круглым мячом. Почему‑то никто не считал. А сейчас «гол+пас»… Мы что, в другой футбол играли?
Почему не считаете у Мостового «гол+пас»? У меня передач больше, чем у многих волос на голове. Но никто ничего не считает. Глупости! Побьет – и побьет, мне какая разница», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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