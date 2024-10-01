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«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Локомотив» примет «Оренбург» в матче Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoФОНБЕТ Кубок России
logoОренбург
онлайны
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