«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Локомотив» примет «Оренбург» в матче Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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