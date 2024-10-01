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«Боруссия» Дортмунд – «Селтик». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Боруссия» Дортмунд принимает «Селтик» в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Дортмунд
logoСелтик
logoЛига чемпионов УЕФА
онлайны
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