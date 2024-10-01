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  • Лига чемпионов. «Арсенал» примет «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» сыграет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»
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Лига чемпионов. «Арсенал» примет «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» сыграет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»

Сегодня стартует 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Во вторник «Барселона» примет «Янг Бойз», «Арсенал» – «ПСЖ» Матвея Сафонова, «Интер» – «Црвену Звезду», «Байер» будет противостоять «Милану», «Манчестер Сити» сыграет со «Слованом» на выезде. 

Лига чемпионов

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoШтутгарт
logoПСЖ
logoИнтер
logoМилан
logoСелтик
logoСпортинг
logoПСВ
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoСпарта Прага
logoЯнг Бойз
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСлован Братислава
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logoАрсенал
результаты
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