Лига чемпионов. «Арсенал» примет «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» сыграет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»

Сегодня стартует 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Во вторник «Барселона » примет «Янг Бойз », «Арсенал » – «ПСЖ » Матвея Сафонова, «Интер» – «Црвену Звезду», «Байер» будет противостоять «Милану », «Манчестер Сити» сыграет со «Слованом» на выезде.

Лига чемпионов

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов