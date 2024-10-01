Лига чемпионов. «Арсенал» примет «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» сыграет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»
Сегодня стартует 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Во вторник «Барселона» примет «Янг Бойз», «Арсенал» – «ПСЖ» Матвея Сафонова, «Интер» – «Црвену Звезду», «Байер» будет противостоять «Милану», «Манчестер Сити» сыграет со «Слованом» на выезде.
Лига чемпионов
2-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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