«Интер» – «Црвена Звезда». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Интер» дома сыграет с «Црвеной Звездой» в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов