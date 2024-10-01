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  • «Сафонов обошелся «ПСЖ» в 20 млн евро и зарабатывает 400 000 в месяц. Если бы он был отличным вратарем, мы бы знали. Зачем брать его за такие огромные деньги?» Журналист Риоло о Матвее
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«Сафонов обошелся «ПСЖ» в 20 млн евро и зарабатывает 400 000 в месяц. Если бы он был отличным вратарем, мы бы знали. Зачем брать его за такие огромные деньги?» Журналист Риоло о Матвее

Даниэль Риоло возмущен расходами «ПСЖ» на трансфер Матвея Сафонова.

Российский вратарь провел 3 матча за парижскую команду: с «Жироной» (1:0), «Реймсом» (1:1) и «Ренном» (3:1). 

«Нужно напомнить, что Матвей Сафонов обошелся «ПСЖ» в 20 миллионов евро и зарабатывает 400 000 евро в месяц. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы люди могли говорить о его уровне.

Если бы он был отличным вратарем, мы бы знали. Должно же было что-то быть. Но никто не знал этого парня, и они купили его в России по такой цене. Зачем его брать, особенно за такие огромные деньги, если есть Арнау Тенас в качестве второго вратаря?» – сказал журналист Риоло в эфире RMC Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Allez Paris
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
logoАрнау Тенас
Даниэль Риоло
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