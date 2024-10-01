«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром» из-за неудалений Тормены за наступ на пах Гонду и Черникова
«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром».
Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать два эпизода.
На 14-й минуте встречи за наступ в область паха нападающему «Зенита» Лусиано Гонду главный арбитр Алексей Сухой не удалил Витора Тормену из «Краснодара».
Еще один момент, связанный с неудалением, произошел на 43-й минуте. Александр Черников попал Гонду шипами в голень и получил за это желтую карточку.
Матч десятого тура Мир РПЛ завершился победой «Краснодара» со счетом 2:0.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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