«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром» из-за неудалений Тормены за наступ на пах Гонду и Черникова

«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром».

Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать два эпизода.

На 14-й минуте встречи за наступ в область паха нападающему «Зенита » Лусиано Гонду главный арбитр Алексей Сухой не удалил Витора Тормену из «Краснодара».

Еще один момент, связанный с неудалением, произошел на 43-й минуте. Александр Черников попал Гонду шипами в голень и получил за это желтую карточку.

Матч десятого тура Мир РПЛ завершился победой «Краснодара» со счетом 2:0.

Наступ пяткой в пах – но не красная. Пожалели «Краснодар»?