Девушка Миранчука о сервисе в США: «Заказали 2 телика, доставка и установка – 550 долларов. Я Леше всю голову вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей. В Италии сами установили за 0 евро»
28-летний российский полузащитник перешел в «Атланту» из МЛС в межсезонье.
«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей. Стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще.
Так потом они просто не приехали, теперь будут 5 октября… Итого за 50 000 рублей (без стоимости теликов) вы получаете супер сервис, где телики везут почти две недели (магаз, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать). В Италии сами устанавливали за 0 евро.
Кровать нам по ошибке добавили не ту в заказ, и если бы я не проверила, то она бы пришла только в конце ЯНВАРЯ 🤦♀️.
Еще купила на Амазоне Dyson… Норм, но зарядка или аккумулятор не пашут… Не заряжается. Горит голубая кнопка, и все говорят: «Звоните в сервисную поддержку производителя».
Чем мне еще заняться в будний день, как не чинить пылесос, которому две недели?» – написала девушка Алексея Миранчука Елена на своей странице в соцсети.
В МЛС заканчивается регулярка – есть ли шансы на плей-офф у «Атланты» Миранчука?
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