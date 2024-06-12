«Локомотив» не хочет отпускать Глушенкова в «Зенит». Клуб готов повысить ему зарплату и увеличить отступные («СЭ»)
«Локомотив» пытается удержать Максима Глушенкова.
Ранее сообщалось, что петербуржцы закроют сделку по полузащитнику в ближайшие дни.
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «Локомотив» не хочет отпускать Глушенкова в «Зенит». Руководство железнодорожников сделало предложение игроку по увеличению заработной платы и повышению выкупной стоимости.
В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков провел 38 игр в составе «Локомотива», забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу.
[лишь бы он не играл в Зените] - а кто из последних купленных паспортистов заиграл за Зенит вообще? НИКТО.