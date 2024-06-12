«Локомотив» не хочет отпускать Глушенкова в «Зенит». Клуб готов повысить ему зарплату и увеличить отступные («СЭ»)

«Локомотив» пытается удержать Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что петербуржцы закроют сделку по полузащитнику в ближайшие дни.

Как стало известно « », «Локомотив» не хочет отпускать в « ». Руководство железнодорожников сделало предложение игроку по увеличению заработной платы и повышению выкупной стоимости.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков провел 38 игр в составе « », забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу.