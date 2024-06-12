«Локомотив» не хочет отпускать Глушенкова в «Зенит». Клуб готов повысить ему зарплату и увеличить отступные («СЭ»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

«Локомотив» пытается удержать Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что петербуржцы закроют сделку по полузащитнику в ближайшие дни.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «Локомотив» не хочет отпускать Глушенкова в «Зенит». Руководство железнодорожников сделало предложение игроку по увеличению заработной платы и повышению выкупной стоимости.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков провел 38 игр в составе «Локомотива», забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу.

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73 комментария
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Сейчас позвонят руководству Локомотива и доходчиво объяснят, что отпустить всё-таки надо. И, желательно, за 50 тысяч рублей.
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-8
+40
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Зачем отпускать одного из своих лучших игроков к конкурентам?
+41
-7
+34
Глушенков лучший российский игрок в РПЛ
+32
-9
+23
Зарема любит много говорить, но когда о Глушенкове речь заходит - что-то молчит. Гениальное было решение
+23
-2
+21
Ответ TeRex
Сейчас позвонят руководству Локомотива и доходчиво объяснят, что отпустить всё-таки надо. И, желательно, за 50 тысяч рублей.
а потом будут рассказывать про свободный рынок и экономику ну ну.
+14
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+12
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Клоун пишешь про комплексы и сам как обиженка оскорбляешь клуб
+11
-2
+9
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
При чём тут комплексы? Из команды уже ушли "креативщики" Жемалетдинов и Миранчук. Если уйдет ещё и Глушенков, то команда вообще останется без "мозгов". Зенит тут не причём. Его вообще не хочется отпускать, ибо играть не кем.
+9
0
+9
Ненавижу зинид... редкое ....о
+10
-3
+7
Ответ eao79rus
Москва убивает очередного паспортиста баблом, лишь бы он не играл в Зените. Никогда такого не было, и вот опять
Ахаха, где Бакаев, где другие паспортисты, которые перешли в Питер за последние несколько лет? А нет их. А так, играли бы в своих клубах и были бы лидерами в них. Но болелы питера только Москву винят.
[лишь бы он не играл в Зените] - а кто из последних купленных паспортистов заиграл за Зенит вообще? НИКТО.
+8
-2
+6
Ответ Peter Parker
Если бы он хотел уехать в Европу, то мог бы и из Крыльев отправиться. А так, какая разница, если в рпл. Смысл получать меньше за ту же самую работу в Локо, тогда переход в Зенит логичен
Коваленко и Изидор знают в чем разница))
+6
0
+6
Зенит повышает ставки до двух Суторминых
+14
-8
+6
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Не знаю) может после двух побед над зенитом в сезоне) с составом в 10 раз дешевле)
+6
-1
+5
Ответ TeRex
Сейчас позвонят руководству Локомотива и доходчиво объяснят, что отпустить всё-таки надо. И, желательно, за 50 тысяч рублей.
Иначе отключат газ...
+4
0
+4
Если бы он хотел уехать в Европу, то мог бы и из Крыльев отправиться. А так, какая разница, если в рпл. Смысл получать меньше за ту же самую работу в Локо, тогда переход в Зенит логичен
+14
-10
+4
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Клубы верхней части таблицы всегда конкуренты. Но по твоей логике Зенит может спокойно отдать Клаудиньо в Локо, че такого, или это классическое этодругое?
+6
-2
+4
Ответ Electro
Не в одних деньгах дело И если Глушенков реально нужен Зениту он там будет.
Какие самоуверенные газовики пошли
+6
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+4
Ответ Magic13
Твои проблемы, это только твои проблемы.😉
Как глубоко
+2
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вокруг Глушенкова нужно новый Локо строить, а не бабло на нем зарабатывать...
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Ответ Зелёный гопник
Мало ли чего не хочет Локомотив 😁
зенит вот не хочет позориться.. но его все в стране считают позором)
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Ответ Magic13
Воспитанники Зенита играют почти во всех клубах РПЛ, не неси чушь! Да и у всех клубов государственное финансирование, кроме Краснодара. Спартаку землю на халяву В.В. личным указом отдал. Или это другое?))
Почему в других клубах, а не в своём? Качество не то?
+4
-2
+2
Ответ Доктор Щульц
Глушенков лучший российский игрок в РПЛ
Один из лучших наряду с Тюкавиным....
+3
-1
+2
Ответ Ка Ман
Да ё моё! Если у Зенита есть труба, это не значит, что ему позволено за счёт её переманивать, перекупать российских игроков из других команд. Своих воспитать силёнок не хватает?
Воспитанники Зенита играют почти во всех клубах РПЛ, не неси чушь! Да и у всех клубов государственное финансирование, кроме Краснодара. Спартаку землю на халяву В.В. личным указом отдал. Или это другое?))
+2
-1
+1
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Ну и какой смысл его продавать в клуб с таким высокомерным отношением к Локомотиву?
+2
-1
+1
Всё зависит от Максима. Что он хочет и на что надеется. Я бы конечно хотел, чтобы он от нас не уходил, но у него могут быть свои аргументы
+1
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Ответ Ростов-на-Дону
Респект клубу: хочет уберечь Глушенкова от позора.
Если Зенит позор, то кто тогда Вы?)
+2
-2
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Ответ Ка Ман
Да ё моё! Если у Зенита есть труба, это не значит, что ему позволено за счёт её переманивать, перекупать российских игроков из других команд. Своих воспитать силёнок не хватает?
Хотя, у меня точно такое же раздражение по этому поводу. Собирают всех, кто хоть чуть заиграл в других командах.
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Ответ Ка Ман
Почему в других клубах, а не в своём? Качество не то?
Потому что Зенит не полигон для обкатки молодняка, Зенит это клуб в котором результат нужен здесь и сейчас. Либо ты тянешь уровень, либо уходишь в аренду. Если выйдешь на уровень, то добро пожаловать. Козлова вроде хотят вернуть. Да и не мало воспитанников играло и в самом Зените, которые соответствовали уровню команды.
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Ответ Ilovethisgame77
Ненавижу зинид... редкое ....о
Как сказал Олег Иванович Романцев, слабые всегда ненавидят сильных.
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Ответ Ilovethisgame77
Ненавижу зинид... редкое ....о
Админы, чего не баните этого 🤡, или это не оскорбление?)) Ааа, двойные стандарты ресурса, понимать надо.
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Ответ Ка Ман
Да ё моё! Если у Зенита есть труба, это не значит, что ему позволено за счёт её переманивать, перекупать российских игроков из других команд. Своих воспитать силёнок не хватает?
А Глушенков что воспитанник Локомотива?
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